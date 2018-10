Alitalia, Lufthansa: "Non interessati a partnership con governo italiano"

L'ad della compagnia tedesca ha spiegato: "Non saremo co-investitori con loro in un vettore aereo in ristrutturazione"

Lufthansa non ha alcun interesse a partecipare a una ristrutturazione di Alitalia guidata dal governo italiano. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten Spohr, secondo quanto riporta il sito di Reuters. "Non saremo co-investitori con il governo in un vettore aereo in ristrutturazione", ha spiegato Spohr rispondendo agli analisti in conference call sui conti del terzo trimestre.

