Alitalia, Lufthansa: Esuberi e taglio rotte sono ultima ratio

di abf/npf

Roma, 7 gen. (LaPresse) - "Se tutte queste misure alle quali non pensiamo non bastano si deve anche pensare a un ridimensionamento, ma non è un fine a se stesso. La cancellazione delle tratte magari non utili, la riduzione della flotta e del personale navigante è solo l'ultima ratio. Non è un fine per se' ridurre il personale, si deve provare tutto prima". Così il ceo di Air Dolomiti Joerg Eberhart, responsabile di Lufthansa per il dossier Alitalia, parlando in audizione alla Camera.

