Alitalia, Laghi: Da Fs approfondimenti in corso con Lufthansa

di abf/dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) - "Ferrovie ci ha comunicato di aver completato la confirmatory due diligence e di aver definito per la newco partner in Atlantia, Mef e Delta, salvo gli approfondimenti in corso che sta svolgendo con Lufthansa Group". Così Enrico Laghi, commissario straordinario di Alitalia, durante l'audizione alla Camera sul dl fisco nelle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive.

