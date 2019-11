Alitalia, Laghi: Attendiamo che Fs sciolga riserva su partner

di abf/dab

Roma, 6 nov. (LaPresse) – "Abbiamo avviato dei tavoli di lavoro con Fs come rappresentante dell'offerta e con Atlantia, già riuniti in 2 occasioni e programmati nei prossimi giorni per individuare gli elementi essenziali per presentare l'offerta per evitare negoziazioni significative e dilatare i tempi. I tavoli hanno esaminato la situazione finanziaria, abbiamo identificato gli elementi essenziali e siamo in attesa dello scioglimento della riserva per il partner industriale". Così Enrico Laghi, commissario straordinario di Alitalia, durante l'audizione alla Camera sul dl fisco davanti alle commissioni riunite Trasporti e Attività produttive.

