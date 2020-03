Alitalia, in arrivo 3,5 mln mascherine da Cina: dal 15/3 60mila viaggiatori

Roma, 26 mar. (LaPresse) - Atterrerà a Fiumicino questa sera alle ore 21:45 il volo cargo AZ 9478 proveniente da Shanghai, con un carico di oltre 3,5 milioni di mascherine. Il materiale sanitario sarà smistato nelle prossime ore, a cura della Protezione Civile, verso le aree più colpite dall'emergenza Covid-19.

Si tratta del primo di una serie di voli cargo non-stop dalla Cina operato con un Boeing 777-300ER, l'aereo più capiente della flotta Alitalia. A bordo del velivolo due equipaggi completi che, su deroga concessa dall'Enac alla normativa sui tempi di impiego, si sono alternati ai comandi non essendo possibile pernottare a Shanghai a causa delle restrizioni in vigore che impongono la quarantena ai viaggiatori in arrivo dall'Italia.

