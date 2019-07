Alitalia, Fs sceglie Atlantia come partner da affiancare a Delta e Mef

Luigi Di Maio: "£nessun pregiudizio ma non dimentichiamo i morti del ponte Morandi. Revocheremo la concessione ad Autostrade"

Sarà Atlantia il partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’operazione Alitalia. Sono le stesse Ferrovie dello Stato ad annunciarlo in una nota: "Fs Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi dell’eventuale offerta".

Ma il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio precisa: "Nessun pregiudizio, già lo avevo detto, anche perché lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell’azienda e quindi anche il controllo della newco. Era questo l’obiettivo che si era fissato il governo. Sia chiara una cosa però: niente e nessuno cancellerà i 43 morti del Ponte Morandi. Niente e nessuno cancellerà il dolore delle loro famiglie. Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro!".

