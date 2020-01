Alitalia, fonti: Sono 3.000 avvisi Fisco a personale di volo

di lal

Milano, 24 gen. (LaPresse) - Sono circa 3.000 gli avvisi di accertamento arrivati a piloti e assistenti di volo di Alitalia che segnalano delle cartelle esattoriali per l'anno d'imposta 2014, nel periodo di Alitalia-Cai. Lo si apprende da fonti Anpav, che spiegano che la questione nasce da una interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ma i dipendenti non risultano coinvolti perché si tratta di una questione che riguarda unicamente la compilazione della busta paga da parte dell'azienda. Sia Alitalia sia i sindacati, tuttavia, sono convinti che il Fisco sbagli e che le imposte pagate siano da considerare in regola, quindi si sta lavorando - aggiungono le fonti - per neutralizzare le cartelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata