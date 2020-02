Alitalia, Fnta: Annunciati tagli a rotte in perdita e flotta

di fct

Milano, 20 feb. (LaPresse) - Alitalia ha annunciato misure di taglio delle rotte in perdita e una conseguente riduzione della flotta. A darne notizia in una nota è la Fnta, che rappresenta la maggioranza del personale navigante del gruppo Alitalia. La Fnta esprime "cautela a valle dell'incontro con il commissario Leogrande ed il direttore generale Zeni" e spiega che "durante l'incontro sono state annunciate le misure di taglio di rotte in perdita e di aeromobili senza ancora delineare in modo chiaro il progetto industriale che si vuole realizzare". Per la Fnta "continua la preoccupazione per il futuro del Personale Navigante di Alitalia per cui si ipotizza un prossimo forte incremento della cassa integrazione".

