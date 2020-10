Alitalia, firmato decreto per la nuova compagnia di bandiera

L'attesa é finita, la newco è realtà. Dopo settimane di rinvii, venerdì sera sera é stato firmato il decreto Alitalia che costituisce la nuova società -per il trasporto aereo. Il consiglio di amministrazione sarà guidato da Francesco Caio come presidente e da Fabio Maria Lazzerini, nel ruolo di amministratore delegato. "La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano", ha dichiarato il ministro dell'Economia Gualtieri. "Nasce la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare un ruolo da protagonista sul mercato europeo e internazionale", ha aggiunto la collega ai Trasporti Paola De Micheli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata