Alitalia, Efromovich nl pomeriggio presenterà piano a sindacati

di fct/abf

Roma, 30 mar. (LaPresse) - German Efromovich insiste per Alitalia. Secondo quanto si apprende, oggi l'imprenditore di origini colombiane presenterà ai sindacati in videoconferenza il suo piano per Alitalia. L'ex presidente di Avianca si era già fatto avanti a luglio 2019 e ora ha presentato una manifestazione di interesse per l'ultimo bando scaduto il 18 marzo.

