Alitalia, Efromovich: Con mia esperienza si può tornare a gloria del passato

di abf

Roma, 1 lug. (LaPresse) - "Non sono qui per parlare del passato d Alitalia, conoscete il suo passato meglio di me. Sono qui per mettere a disposizione il mio interesse e la mia esperienza per riportare Alitalia alla gloria del suo passato, con un programma basato su chiarezza della missione, credibilità della strategia ed efficienza di gestione". Così il proprietario della Synergy Group Corp, German Efromovich, sulla manifestazione di interesse presentata per Alitalia.

"La rinascita di Alitalia può essere una storia di successo. Il mio è un ruolo di investitore che guida un gruppo di investitori e manager che ha sempre visto il business del trasporto aereo competitivo ma affascinante", ha aggiunto in audizione presso la Commissione Trasporti della Camera.

