Alitalia, EasyJet ritira offerta dopo trattativa con Fs e Delta

EasyJet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. "A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, easyJet ha deciso di ritirarsi dal processo", scrive in una nota la compagnia britannica.

EasyJet, prosegue la nota, "conferma il suo impegno per l'Italia quale mercato chiave della compagnia, dove attualmente trasporta 18,5 milioni di passeggeri ogni anno, impiegando 1400 piloti e assistenti di volo con contratti di lavoro italiani". "Continueremo a investire nelle tre basi di Milano, Napoli e Venezia come abbiamo fatto negli ultimi anni, aggiungendo rotte e capacità", conclude la nota.

