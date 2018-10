Alitalia, Easyjet conferma interesse per compagnia ristrutturata

Dopo il no di Lufthansa, un'altra compagnia aerea si fa avanti per Alitalia. "EasyJet ha ribadito la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata. Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo governo, è coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia", fa sapere in una nota il vettore britannico.

"Data la natura del processo il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza. In questa fase non vi è certezza che l’operazione sarà finalizzata e EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno", si legge.

