Alitalia, Di Maio nomina Discepolo nuovo commissario straordinario

Il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha nominato l'avvocato Daniele Discepolo commissario straordinario di Alitalia in sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi.

Lo si legge in una nota del Mise. Come già avvenuto nel maggio 2017 all'apertura dell'amministrazione straordinaria della compagnia aerea Alitalia, quando fu deciso di derogare alle regole procedimentali allora vigenti per la nomina dei commissari straordinari, "si è deciso anche in questa occasione di affrettare il più possibile i tempi, al fine di procedere celermente alla sostituzione del commissario dimissionario Gubitosi e alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della società".

Daniele Discepolo è un professionista nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale.

