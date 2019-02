Alitalia, Di Maio: Ci auguriamo si arrivi ad accordo vincolante

di abf/ntl

Roma, 14 feb. (LaPresse) - "Ci auguriamo si arrivi a accordo vincolante. Esprimo grande soddisfazione perché Alitalia è vista ancora oggi come grande potenzialità da realtà come Delta e easy jet". Così il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio parlando ai sindacati, secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro.

"La partecipazione di Mef e Fs è per noi garanzia affinché si tengano presenti principi fondamentali tutela diritti lavoratori. Ieri è nata formalmente una partnership tra Fs easy jet e Delta per creazione piano industriale e sanno che Governo entrerà. Il piano industriale deve essere lungimirante e ambizioso", ha aggiunto. Ciò, ha detto ancora Di Maio "non esclude altre partecipazioni di società pubbliche e private".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata