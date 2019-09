Alitalia, Delta: Interessati al 10% anche dopo uscita Castellucci

di lal

Milano, 18 set. (LaPresse) - "Non cambiano niente le restrizioni sul possesso di compagnie Ue da parte di compagnie Usa, siamo interessati a essere proprietari del 10% di Alitalia, ma non posso commentare su Atlantia, dobbiamo vedere come si risolve la questione". Così il ceo di Delta, Ed Bastian, rispondendo a margine di un evento a Washington, pubblicato da Capitol Intel sul suo canale Youtube, a chi gli chiede sull'uscita da Atlantia, che dovrebbe far parte del consorzio per la ex compagnia di bandiera, dell'a.d. Giovanni Castellucci. In merito a eventuali rischi dell'operazione, il ceo di Delta è cauto: "Dobbiamo aspettare e vedere come il consorzio si compone".

