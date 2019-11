Alitalia, Delta conferma: Sì a forte partnership, investimento di 100 mln

di abf

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "Delta riconferma il suo interesse di vecchia data nel partecipare al rilancio di Alitalia e rimane impegnata a mantenere una forte partnership tra le due compagnie aeree. Il nostro interesse e la nostra visione sono stati ben espressi alle Ferrovie dello Stato (FS) e al Ministero dello Sviluppo Economico e siamo pronti a investire fino a 100 milioni di euro per una partecipazione del 10% in Alitalia". Così in uno statement la compagnia aerea Usa. "Siamo aperti a collaborare con le altre parti per sviluppare un consorzio di investitori coerente e affiatato", si aggiunge.

