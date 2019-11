Alitalia, Delta conferma impegno: fino a 100 mln per quota del 10%

di abf

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Delta continua a lavorare con Ferrovie dello Stato (FS) e Atlantia e conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una partecipazione del 10% in Alitalia". Così in uno statement ufficiale Delta. "Delta resta impegnata a mantenere la propria partnership con Alitalia nel futuro", si aggiunge.

