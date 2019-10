Alitalia, Conte: Auspico vada in porto come operazione di mercato

di abf

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "Io auspico che questa operazione vada in porto come operazione di mercato e industriale che rilanci il nostro turismo". Così il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sul dossier Alitalia.

