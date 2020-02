Alitalia chiede nuova Cigs per 4 mila dipendenti anche per coronavirus

di fct

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Alitalia chiede sette mesi di cassa integrazione straordinaria per quasi 4 mila dipendenti, anche tenendo conto di imprevisti dovuti all'epidemia di coronavirus. Il vettore chiede una nuova Cigs dal 24 marzo al 31 ottobre per un totale di 3.960 dipedenti. Si tratta di 70 comandanti, 95 piloti, 340 assistenti di volo e 670 personale di terra a cui si aggiungono per imprevisti legati al coronavirus 143 comandanti 182 piloti, 780 assistenti di volo e 1.680 personale di terra.

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata