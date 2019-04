Alitalia, Castellucci: Non c'è nulla, mai affrontato tema in Cda Atlantia

di abf/ntl

Roma, 18 apr. (LaPresse) - "Alitalia? Non c'è nulla, il cda non hai mai affrontato il tema, noi siamo azionisti dell'hub di Fiumicino, e speriamo che venga rilanciata, salvata e ristrutturata per poter competere". Lo ha detto durante l'assemblea degli azionisti di Atlantia l'ad Giovanni Castellucci.

