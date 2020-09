Alitalia, Caio: Percorso complesso seppur in clima positivo

di abf

Roma, 10 set. (LaPresse) - ""Pur in questo ambiente positivo e forward looking, si tratta di un percorso molto complesso e complicato, dovremo gestire percorsi complicati anche per acquisire gli asset. Un'azienda è un'organismo disegnato per la trasparenza, avremo dei meccanismi di governance di un'azienda che deve stare sul mercato". Così il presidente designato di Alitalia, Francesco Caio, in audizione alla Camera.

