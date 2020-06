Alitalia, Caio: Consapevoli della sfida

di dab

Roma, 30 giu. (LaPresse) - "Adesso siamo presenti in Saipem e guardiamo alla Saipem, consapevoli della sfida Alitalia su cui poi avremo modo di comunicare quando il perimetro sarà più chiaro". Lo dice il presidente della newco di Alitalia, Francesco Caio, intervenendo su Class Cnbc. "Il tema della partecipazione dello Stato può essere visto come una grande opportunità di sviluppo, nel momento in cui si trova quell'obiettivo comune tra politica industriale e interesse di investitori privati", aggiunge.

