Alitalia, Bonomi: No a Stato che crede di rigestire trasporto aereo

Milano, 18 ott. (LaPresse) - "No allo Stato che crede di poter rigestire il trasporto aereo. Se non potevamo permetterci un aereo di Stato per la presidenza del consiglio potremo mai gestire una flotta di Stato? Perché non fare un referendum e chiedere agli italiani se vogliono continuare a pagare?". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda.

