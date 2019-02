Alitalia, Battisti (Fs): Ottimista? Aspettiamo, aspettiamo..

di abf/rib

Roma, 12 feb. (AWE/LaPresse) - "Ottimista su Alitalia? Aspettiamo, aspettiamo...". Lo ha detto l'ad di Fs Gianfranco Battisti, uscendo dal Mise. "Non ero dal ministro Di Maio. Parlato di Alitalia? No, non ero qui per questo", ha aggiunto incalzato dai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata