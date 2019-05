Alitalia, Battisti: Ad ora non fa parte Gruppo, ancora in fase negoziale

di abf/npf

Roma, 10 mag. (LaPresse) - "Alitalia al momento non è un'azienda del gruppo Ferrovie, è difficile fare un piano senza la partecipazione strutturale. Non ci sono novità". Lo ha detto Gianfranco Battisti, ad di Fs, intervenendo in conferenza stampa dopo la presentazione del piano industriale 2019-2023. "Siamo ancora nella fase negoziale", ha aggiunto.

