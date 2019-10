Alitalia, Atlantia: Gestione commissari fino al closing

di abf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia sottolinea l'importanza che venga trovata adeguata soluzione ad alcune tematiche di contesto, essenziali per consentire la formulazione di un'offerta vincolante, tra le quali: l'esigenza che l'Amministrazione Straordinaria sia messa in condizione di gestire i complessi aziendali fino al closing dell'operazione e il necessario turnaround organizzativo, anche attraverso idonei strumenti di mitigazione sociale, la clearance comunitaria in merito ai provvedimenti finanziari adottati in favore di Alitalia e le iniziative istituzionali necessarie per consentire ad Alitalia l'armonico sviluppo del Piano Industriale a condizioni di mercato". E' quanto si legge in una nota di Atlantia.

