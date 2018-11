Alibaba, nuovo record di vendite nel 'Singles Day': ordini a 30,7 miliardi di dollari

Il gigante cinese dell'e-commerce Alibaba ha registrato un record di 30,7 miliardi di dollari di ordini di domenica durante il frenetico 'Singles Day', ma la crescita della domanda è rallentata rispetto agli anni precedenti. Nella giornata di shopping online più importante al mondo, che celebra il suo decimo anniversario, i consumatori cinesi hanno approfittato delle promozioni per acquistare di tutto, dall'elettronica ai vestiti e ai casalinghi. Le vendite sono aumentate del 27%, rispetto all'incremento del 39% dello scorso anno.

Sebbene il commercio al dettaglio in Cina sia stato costante, le prospettive sono incerte perché l'economia rallenta e aumentano le preoccupazioni sull'impatto della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il prezzo delle azioni di Alibaba, raddoppiato nel 2017, è diminuito del 16% dall'inizio di quest'anno. Il 'Singles Day' è una festa nata in Cina per le persone non sposate, ma Alibaba ha agganciato dieci anni fa a questa ricorrenza una iniziativa promozionale simile al 'Black Friday' di fine novembre negli Usa.



