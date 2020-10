Alibaba, Ant punta a raccogliere 34,5 mld: verso Ipo più grande storia

di fct/mur

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Ant Financial punta a raccogliere 34,5 miliardi di dollari in quella che si preannuncia essere la più grande Ipo della storia in termini di raccolta. Il gruppo cinese ha fissato il prezzo di collocamento per Hong Kong e Shanghai, pari rispettivamente a circa 80 dollari di Hong Kong e 68,8 yuan per azione. La società intende emettere oltre 3,34 miliardi di azioni, equamente suddivise sulle due città.

L'emissione di Hong Kong punta a raccogliere 133,65 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 17,24 miliardi di dollari), mentre quella a Shanghai ha un target di 114,94 miliardi di yuan o 17,23 miliardi di dollari. Le negoziazioni dovrebbero partire il 5 novembre a Hong Kong.

