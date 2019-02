Francia, addio al superjumbo A380: fallito il sogno di creare il più grande aereo al mondo

Airbus ha annunciato la fine della produzione dell'A380, il suo gigante dell'aria entrato in servizio nel 2007, per mancanza di ordini. Le consegne cesseranno nel 2021. Fallisce il progetto francese di creare il più grande aereo passeggeri al mondo. Il programma è stato tenuto in vita negli ultimi tre anni riducendo il ritmo di produzione a un esemplare al mese nel 2018, rispetto a un totale di 27 in tutto il 2015. Un anno fa, il principale cliente dell'A380, Emirates, presentò un nuovo ordine per 36 aerei per garantire la durata del programma. Ma la speranza è stata di breve durata e la compagnia del Golfo alla fine ha deciso di ridurre i suoi ordini di 39 copie.

"La conseguenza di questa decisione è che il nostro arretrato non è più sufficiente per permetterci di mantenere la produzione dell'A380", ha dichiarato Tom Enders, presidente esecutivo di Airbus, aggiungendo che "si metterà fine alle consegne di A380 nel 2021" Il 'Super Jumbo' non ha resistito alla concorrenza di nuovi jumbo a lungo raggio come il Boeing 787. Airbus ha risposto con il suo A350, più facile da riempire e più redditizio. Il valore di listino del produttore europeo è di 445,6 milioni di dollari. Emirates ha sostituito il suo ordine A380 con un altro per 40 A330 e 30 A350 ad un prezzo di listino di 21,4 miliardi di dollari.

Sulla decisione di acquistare gli A330neo e i gli A350, Sheikh Ahmed ha dichiarato: "La strategia di Emirates di operare in tutto il mondo attraverso una flotta di aeromobili giovani e di ultima generazione, efficiente e moderna rimane un must. I 40 A330neo e i 30 aerei A350 che stiamo ordinando completeranno il mix della flotta Emirates, supportando la crescita della nostra rete e ci permetteranno una maggiore flessibilità e adattabilità, per servire meglio la domanda dei nostri clienti. Sia gli A330neo che i A350 giocheranno un ruolo fondamentale nella nostra futura flotta e nei nostri futuri piani". L'A330neo verrà utilizzato sulle rotte di medio raggio e consentirà inoltre, alla compagnia aerea di servire aeroporti più piccoli permettendo di aprire nuove rotte e aumentando la connettività sulla rete globale. Mentre gli A350 entreranno a pieno regime nelle operazioni a lungo raggio di Emirates, fornendo alla compagnia una maggiore flessibilità soprattutto nei collegamenti che richiedono dalle 8 alle 12 ore.

