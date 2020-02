Air Italy, Mit: Priorità è tutelare occupazione, nuovo incontro a breve

di abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Obiettivo prioritario del Governo, ribadito oggi, è la tutela dell'occupazione, motivo per cui la prossima settimana è stato fissato un nuovo incontro con i liquidatori, i sindacati e i rappresentanti delle due Regioni coinvolte, Sardegna e Lombardia, per un ulteriore approfondimento delle proposte oggi avanzate". E' quanto si legge in una nota del Mit. "I commissari dal canto loro hanno confermato l'intenzione dei soci di Air Italy di rispettare gli impegni assunti con tutti i fornitori", si aggiunge.

