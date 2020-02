Air Italy, Mit: Chiesto di esplorare percorsi alternativi a liquidazione

di abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Oggi ai rappresentanti dell'azienda è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in bonis in grado di garantire le maggiori tutele possibili ai lavoratori, oltre alla continuità dei voli". E' quanto si legge in una nota del Mit dopo l'incontro con i liquidatori di Air Italy Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro. "Sono state formulate proposte volte a evitare ulteriori difficoltà ai passeggeri e in particolar modo al traffico aereo sulla Sardegna, considerate anche le vigenti garanzie di continuità territoriale - si aggiunge - Al termine dell'incontro la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha confermato l'intenzione, più volte manifestata, di avviare nel mese di febbraio, in collaborazione con Enac, la definizione di un nuovo Piano Aeroporti nonché di procedere alla revisione delle regole del trasporto aereo, anche alla luce dell'evidente contraddizione tra la crescita del mercato e le difficoltà delle aziende del settore".

