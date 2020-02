Air Italy, i liquidatori pronti a vendere rami d'azienda

Per adesso non sarebbero pronte le lettere di licenziamento dei 1450 dipendenti di Air Italy, una eventualità - questa - smentita da una nota della società. Ma della crisi della compagnia aerea si è parlato questa mattina durante una call con Olbia e Malpensa tra i commissari liquidatori e i dipendenti. Come recita un comunicato stampa, i liquidatori proveranno a cedere tutti i rami d'azienda e prenderanno in considerazione le "misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa". Nella nota si legge anche che la cessione di questi rami d'azienda comprende "il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro". Rimane in piedi l'intervento del Ministero dello Sviluppo economico che ha chiesto di bloccare la procedura.

