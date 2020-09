Air Italy, Filt Cgil: Accordo su cigs, sventati 1.465 licenziamenti

di abf

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Un ottimo risultato che sventa il dramma di 1465 licenziamenti, ottenuto dopo una riunione nostop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all'estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali”. E' quanto afferma il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito sull'accordo di cassa integrazione per 10 mesi per i lavoratori di Air Italy, aggiungendo che “con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Regioni Sardegna e Lombardia, con l'intesa vengono garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute le professionalità certificate ed in tempi brevissimi verranno presentati i programmi di riqualificazione”.

“Adesso, non bisogna abbassare la guardia - sostiene infine Cuscito - ma invece si deve lavorare, nel corso dei dieci mesi di cigs, per trovare una soluzione industriale, di concerto con i ministeri dello sviluppo economico e dei trasporti e le regioni interessate che permetta di non disperdere le alte professionalità dei dipendenti della compagnia e dare una prospettiva di lavoro a tutti i dipendenti Air Italy, assicurandogli una continuità economica a loro ed alle proprie famiglie”.

