Agricoltura e Alimentazione al centro del Forum della Coldiretti a Cernobbio

L'edizione 2019 del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House - Ambrosetti, si apre oggi a Villa d'Este a Cernobbio, sul lago di Como per concludersi domani. Il Forum è l'appuntamento annuale per l'agroalimentare che riunisce esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere. Nell'arco dei due giorni sono affrontati temi correlati all'ambiente, alla sicurezza alimentare e all'economia con spazi di approfondimento e la presentazione di indagini, ricerche ed esposizioni Con la manovra economica e gli interventi green e salva clima, l'edizione di quest'anno inizia è iniziata oggi alle ore 9,00 con l'apertura dell' 'Open Space dell'Economia Circolare' e le dimostrazioni pratiche delle esperienze più innovative delle imprese che aiutano l'ambiente e combattono il cambiamento climatico, dalla birra ottenuta dal pane avanzato ai cosmetici realizzati con le vinacce fino alle bucce di cipolla scartate che diventano magnifici colori naturali per l'abbigliamento. Una risposta alla "Svolta green degli italiani" al centro della prima Indagine Coldiretti/Ixe' presentata nella conferenza stampa di apertura del presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini.

Nel pomeriggio sessioni di approfondimento dedicate a politiche per l'Europa, manovra economica, legalità, autonomie e rapporti di filiera ma anche focus sull'impatto dei dazi Usa sulle imprese ed i rischi per il Made in Italy con analisi ed esposizione ad hoc su "La tavola degli americani dopo i dazi". Domani l'intervento del premier Conte

