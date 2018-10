Agenzia Entrate: Con esoneri e-fattura rischio per evasione Iva

di abf/ntl

Roma, 3 ott. (AWE/LaPresse) - "Qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture". Lo ha detto il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, nel corso di una audizione in commissione Finanze alla Camera. "La conseguenza delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti difficoltà di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni di frode ed evasione Iva", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata