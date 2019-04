Acea, in piano 4 mld investimenti al 2022 e cedole per 800 mln

di lal

Milano, 2 apr. (LaPresse) - Acea ha dato il via libera al nuovo piano industriale 2019-2022 che prevede 4 miliardi di euro di investimenti nel periodo, in crescita di circa 900 milioni rispetto al piano precedente. L'utility romana prevede una crescita media annua dell'Ebitda dell'8%, a 1,1 miliardi di euro al 2020 e 1,3 miliardi al 2022 registrando, quindi, un incremento complessivo a fine piano del 36%. Acea punta inoltre a dividendi per 800 milioni nel periodo, in crescita di 100 mln rispetto al piano precedente, con un dividendo per azione superiore o uguale a 0,75 euro per il 2019.

