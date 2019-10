A.Mittal, Patuanelli convoca sindacati domani al Mise

di lal

Milano, 24 ott. (LaPresse) - Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato per domani al Mise i sindacati Fiom, Fim e Uilm per discutere del caso Arcelor Mittal dopo che il governo, con il cosiddetto decreto 'salva-imprese', ha deciso lo stop allo scudo legale per i manager del gruppo franco-indiano che ha rilevato l'ex Ilva. Lo si apprende da fonti sindacali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata