A.Mittal, Landini: Gli accordi che si fanno vanno rispettati

di lal

Milano, 20 giu. (LaPresse) - "Gli accordi che si fanno vanno rispettati, questa era una delle clausole che erano state convenute per la vendita dell'Ilva". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a 24Mattino su Radio 24, rispondendo ad una domanda sul decreto dignità, che, dal 6 settembre prossimo, eliminerebbe l'immunità penale concessa ai vertici di Arcelor-Mittal dall'accordo di acquisizione dell'Ilva di Taranto siglato con il Mise. "Chi subentra - ha spiegato ancora il leader della Cgil a Radio 24 - potrà avere una responsabilità di quello che fa nel momento in cui gli impianti li avrà messi a norma, cioè a decorrere dal 2022-2023. Da lì in avanti la responsabilità sarà di Arcelor-Mittal". Landini quindi ha concluso: "Non si può, con misure che rischiano di essere più demagogiche che concrete, mettere in discussione un processo importantissimo per Taranto e per il paese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata