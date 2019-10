A.Mittal, Jehl: Immunità tema sbagliato, ma non cambino regole gioco

di lal

Milano, 16 ott. (LaPresse) - Per il risanamento ambientale dell'ex Ilva "l'immunità non c'è, è un tema sbagliato: l'immunità non esiste proprio, noi manager siamo responsabili di quello che facciamo, sempre. Noi abbiamo soltanto detto che le regole del gioco fanno parte della partita dal 2014, dall'inizio della partita, e non si posso cambiare a metà partita". Lo afferma l'ex presidente e a.d. di ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl, intervenendo in audizione informale di fronte alla commissione Attività produttive alla Camera. La chiarezza, prosegue Jehl, "serve per tutti i gestori: serve una norma che sia chiara e che dica che in quale modo si possa gestire l'azienda".

