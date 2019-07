A.Mittal cede 740 mln attività Ue per antitrust su acquisto Ilva

di lal

Milano, 1 lug. (LaPresse) - Arcelor Mittal ha completato la vendita a Liberty House Group delle attività siderurgiche del pacchetto di disinvestimento che il gruppo ha concordato con la Commissione europea per poter acquisire Ilva. Lo annuncia una nota della multinazionale, che spiega che l'operazione è stata chiusa ieri. Il corrispettivo totale netto per le attività di Arcelor Mittal è di 740 milioni, di cui 610 milioni di euro sono stati già ricevuti il 28 giugno. La società è tenuta a depositare 110 milioni di euro in deposito a garanzia per Liberty per determinati progetti di investimento in conto capitale nell'ambito del processo di approvazione dell'antitrust di Bruxelles. Le attività incluse nel pacchetto di cessione sono: ArcelorMittal Ostrava (Repubblica ceca), ArcelorMittal Galati (Romania), ArcelorMittal Skopje (Macedonia), ArcelorMittal Piombino (Italia), ArcelorMittal Dudelange (Lussemburgo) e diverse linee di finitura di ArcelorMittal Liège (Belgio).

