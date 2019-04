A2A aggiorna piano: Al 2023 utile a 460 mln, investimenti a 4 mld

di lal

Milano, 3 apr. (LaPresse) - Il gruppo A2A punta a 1,5 miliardi di euro di Ebitda e 0,46 miliardi di euro di utile netto al 2023, con investimenti in aumento del 22% a 4 miliardi di euro entro i prossimi 5 anni. È quello che emerge dal nuovo piano strategico 2019-2023 approvado dal cda dell'utility lombarda. Degli investimenti, 680 milioni andranno in digitalizzazione e innovazione tecnologica. I dividendi attesi vengono aumentati a 7,75 centesimi di euro per azione per il 2019, 8,00 centesimi per il 2020, con crescita annuale almeno pari al 5% per gli anni successivi.

