Il Black Friday sempre meno a caccia della lavatrice nuova e sempre più del cappotto ultimo modello e di scarpe alla moda. Ma soprattutto il Black Friday è sempre meno “il venerdì” in cui si concentrano gli acquisti e sempre più un mese dilatato di shopping. E poi, fronte marchi, “c’è chi dice no”.

La scelta di Pinko

“Black Friday? No, thanks” è il manifesto con cui Pinko ha annunciato il 10 novembre scorso la scelta di non partecipare quest’anno al periodo tradizionalmente dominato dalla corsa agli sconti, rinunciando ad applicare ribassi alle proprie collezioni in Italia e in diversi mercati europei e del Medio Oriente.

“La posizione del marchio è chiara: la rincorsa agli sconti rischia di svalutare il prodotto e il marchio, riducendone l’attrattività. Quando la convenienza immediata diventa il principale criterio di scelta, può risentirne anche il rapporto di fiducia con i consumatori”, sottolinea Pinko. “Crediamo in una moda che non si esaurisce nel momento dell’acquisto, ma continua a vivere nel rapporto che ogni donna costruisce con ciò che indossa”, ha dichiarato Pietro Negra, Presidente di Pinko.

“Con ‘Black Friday? No, thanks’ vogliamo contribuire a una riflessione più ampia sulle dinamiche del settore e riaffermare la centralità della fiducia e della libertà di scelta, perché ogni nostra cliente possa vivere l’acquisto con la serenità che nasce da una decisione consapevole, al di là delle logiche promozionali”.

Il no al Black Friday non è una scelta isolata

Quella del no al Black Friday di Pinko non è una decisione isolata, ad esempio è anche la scelta di Nona Source, piattaforma per il recupero di materiali inutilizzati provenienti da marchi di lusso, che ha invece proposto la sua svendita annuale, e di The Ordinary, marchio di cura della pelle di proprietà di Estée Lauder, che chiude per l’occasione i negozi. Poi c’è il brand britannico di capispalla Buffalo Systems. E il rivenditore Usa di attrezzature, abbigliamento e servizi per l’outdoor Rei, che chiude i negozi e concede ai dipendenti (12mila addetti) un giorno libero, retribuendoli “affinché possano trascorrere del tempo all’aperto”.

Il motivo del no? Tutelare margini e utili, rivendicare il tema sostenibilità, o distinguersi dalla massa cercando di entrare in sintonia con un numero crescente di consumatori che non vede positivamente un marchio che pratica sconti o con chi è diffidente verso la autenticità della riduzione del prezzo. Anche questo in fondo è marketing.

Giro d’affari di 6 miliardi

Tornando nel Belpaese, Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos presso i consumatori italiani stima che le promozioni partite da fine ottobre hanno già generato un giro d’affari stimato in circa 3 miliardi di euro, cui dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi di spesa tra oggi e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, per un totale di circa 6 miliardi di euro.

La moda supera l’elettronica

La moda supera l’elettronica. Il periodo promozionale imprime una forte accelerazione agli acquisti online. In cima alle preferenze dei consumatori ci sono abbigliamento, calzature e accessori, indicati dal 47% degli acquirenti, seguiti dai prodotti di elettronica e informatica (37,3%) e da quelli per la bellezza e la cura della persona (35,2%). Seguono con un certo distacco elettrodomestici (24,5%), libri (21,8%), giocattoli (18,4%) e mobili e prodotti per la casa (12,2%).

Si allarga la platea degli acquirenti

E si allarga la platea degli acquirenti. Alla vigilia del venerdì del Black Friday, il 66,6% dei consumatori ha già approfittato delle promozioni, contro il 54% dello scorso anno. Aumenta soprattutto la quota di chi ha già effettuato più di un acquisto, che passa dal 27% al 36,6%. Resta altissimo anche l’interesse per la giornata di venerdì 27 novembre: oltre otto consumatori su dieci (82,5%) si dichiarano intenzionati ad acquistare, il 44,6% sicuramente e il 37,9% probabilmente. Ciò che emerge è più acquirenti, budget medio più contenuto.

Budget sempre più ridotto

L’ampliamento della partecipazione alle promozioni si accompagna a una riduzione del budget medio individuale, che si attesta a 187 euro contro i 249 dello scorso anno. Quasi un acquirente su due (46,7%) indica una spesa non superiore ai 100 euro. Il 32,8% dei consumatori dichiara comunque un budget superiore a quello dello scorso anno, contro il 19,4% che lo ha ridotto. Il restante 47,8% prevede di spendere la stessa cifra. A livello territoriale, la spesa media più elevata si registra nel Sud e nelle Isole (199 euro), seguiti dal Centro (183 euro) e dal Nord (181 euro).

“Il Black Friday sta cambiando natura, trasformandosi in una lunga stagione promozionale che coinvolge una platea sempre più ampia di consumatori, anche con piccoli budget di spesa”, commenta Confesercenti. Ma “per le piccole e medie imprese del commercio diventa sempre più difficile sostenere periodi così prolungati di promozioni, soprattutto in un quadro di squilibrio competitivo e fiscale con le grandi piattaforme internazionali del web”.