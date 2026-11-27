Scadenza in arrivo per il pagamento della prossima rata delle definizioni agevolate delle cartelle. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un comunicato, sottolineando che il 30 novembre è infatti il termine previsto per la terza rata della rottamazione–quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, della quattordicesima rata della rottamazione–quater (Legge di Bilancio 2023) e della sesta riferita ai piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (Legge n. 15/2025).

Per il pagamento della rate della rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla definizione agevolata, si sottolinea nel comunicato, la legge prevede sempre la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento. Pertanto, per la rata in scadenza il 30 novembre, saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 7 dicembre 2026, in considerazione anche dell’ulteriore differimento previsto quando i termini coincidono con giorni festivi. In caso di mancato pagamento di una rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda inoltre che la rottamazione–quinquies perde efficacia a seguito del mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Pertanto, se dopo la scadenza del 30 novembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi a due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte sarebbero considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

La decadenza dalla rottamazione–quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano, ma in questo caso, come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza. Quindi, per esempio, se si è scelto il pagamento in tre rate, quella del 30 novembre è anche l’ultima e potrà essere pagata entro il prossimo 7 dicembre.