(LaPresse) – La violenza da partner può lasciare conseguenze sulla salute delle donne anche molti anni dopo la fine della relazione. È quanto emerge dai primi risultati del progetto Uncover dell’Università di Padova, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e presentato oggi, venerdì 27 novembre, a Milano. “Abbiamo scelto di sostenere un progetto Uncover, che è un progetto scientifico sulle conseguenze della violenza quando l’abuso è terminato”, ha detto Giovanna Paladino, executive director del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Per Jacopo Agrimi, ricercatore dell’Università di Padova, i dati preliminari “sono estremamente allarmanti” e mostrano nelle donne vittime di violenza segni di disfunzioni cognitive e un rimodellamento della struttura del cuore.