UniCredit ottiene le approvazioni della Knf relative all’offerta su Commerzbank. “Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria sotto forma di offerta di scambio lanciata da UniCredit S.p.A. il 5 maggio 2026 per l’acquisizione di tutte le azioni al portatore senza valore nominale di Commerzbank Aktiengesellschaft non direttamente detenute da UniCredit a seguito dell’approvazione del documento di offerta da parte dell’Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – “Bafin”) – si legge nella nota della banca – UniCredit annuncia di aver ricevuto le approvazioni rimaste in sospeso per il perfezionamento dell’Offerta da parte della Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), l’Autorità di vigilanza finanziaria polacca”.

UniCredit annuncia quindi l’avveramento delle condizioni dell’Offerta e chiede l’Assemblea straordinaria. La nota dell’istituto guidato da Andrea Orcel recita: “UniCredit annuncia che sono state ottenute tutte le autorizzazioni normative necessarie per il regolamento dell’Offerta e che tutte le condizioni dell’Offerta di cui alla Sezione 11.1 del Documento di Offerta sono state ora soddisfatte”. “Come descritto più dettagliatamente nella Sezione 12.6 del Documento di Offerta, – prosegue il comunicato – l’accredito delle nuove azioni UniCredit a fronte delle azioni Commerzbank portate in adesione presso le rispettive banche depositarie avverrà non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’annuncio odierno. Attualmente si prevede che l’accredito presso le banche depositarie avrà luogo entro il 7 dicembre 2026. Parallelamente, UniCredit ha chiesto a Commerzbank di convocare un’Assemblea Generale Straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. Questo passo è in linea con il sostegno dichiarato pubblicamente dal Governo federale a favore di un processo rapido e di una transizione ordinata del controllo, a garanzia di stabilità e continuità per i clienti e i dipendenti”.

Queste tappe fondamentali – sottolinea Unicredit nella nota – rappresentano un progresso significativo nell’attuazione di una transizione che, secondo UniCredit, rafforzerà Commerzbank, ne accelererà la crescita e ne potenzierà la capacità di sostenere le famiglie e le imprese tedesche. Insieme, segnano un passo importante per Commerzbank, UniCredit e il futuro del settore bancario europeo, creando un gruppo più forte, dotato delle dimensioni, delle competenze e della portata necessarie per servire meglio i clienti, sostenere l’economia tedesca e contribuire a un’Europa più competitiva.UniCredit rimane impegnata a portare a termine l’operazione in modo disciplinato e ordinato, valorizzando i punti di forza di Commerzbank e creando valore a lungo termine per clienti, dipendenti, azionisti e l’economia in generale.