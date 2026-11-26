Il settore delle telecomunicazioni cambia rapidamente e il mercato wholesale è chiamato a nuove sfide: dalla sicurezza delle reti all’innovazione tecnologica, fino allo sviluppo di nuovi servizi e modelli di business. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’OpNet Wholesale Castle Tour 2026, l’iniziativa organizzata da 3vents che riunisce operatori, imprese e protagonisti della filiera delle telecomunicazioni in tre tappe, tra Varese, Verona e Frascati. Al centro del confronto anche le Network API, strumenti che permettono di valorizzare le potenzialità delle reti mobili attraverso servizi innovativi. In Italia, i quattro principali operatori – Fastweb+Vodafone, Iliad, TIM e WINDTRE – hanno avviato una collaborazione nell’ambito del progetto GSMA Open Gateway, con applicazioni che aiutano nella prevenzione delle frodi anche attraverso la verifica dell’identità. Le prospettive di questa iniziativa nell’analisi di Nicola Roserba, Business Developer di OpNet. “La portata strategica dell’operazione è molto chiara – spiega Roserba – Questa preziosa collaborazione consente alle aziende di ottenere le informazioni necessarie per verificare la liceità di una richiesta di accounting o transattiva ricevuta da un utente nella vasta percentuale di utenti residenziali coperti dai servizi dei quattro operatori. Il ruolo di OpNet è quello di federatore perché, come player di prima importanza sul mercato wholesale, riesce a collaborare in maniera fattiva con gli altri operatori”. “Il progetto – prosegue Roserba – fornirà un servizio che sarà molto più semplice da gestire, quasi impercettibile per i clienti residenziali, grazie alla velocità con cui viene fornito. Per quello che riguarda le aziende, i clienti invece potranno usufruire di una soluzione che previene il problema piuttosto che curarlo in un secondo momento, comportando quindi enormi risparmi economici e maggiore rapidità e percezione di qualità del servizio”. Dall’innovazione delle reti a quella dei modelli commerciali: con WholeBox, OpNet punta a consentire anche alle aziende che operano al di fuori del settore delle telecomunicazioni di sviluppare un’offerta mobile con il proprio marchio. Una piattaforma nata dalla collaborazione con i partner Cisco e Qvantel, che punta a semplificare l’accesso al mercato e accelerare il lancio di nuovi servizi. A spiegare le opportunità del progetto Gabriella Mauro, Head of Communication & Customer Value di OpNet: “WholeBox è la piattaforma digitale, completamente autoconsistente, che integra competenze, tecnologie e fornitori e si propone l’obiettivo di favorire l’ingresso del nuovo operatore all’interno di un mercato complesso. In questo senso, nella misura in cui un nuovo operatore vuole entrare sul mercato per fidelizzare la customer base, utilizzando e valorizzando il proprio brand deve avere dei touchpoint, dei canali digitali che gli consentono di arrivare a quel cliente finale, deve configurare il suo catalogo prodotti e le sue offerte all’interno della piattaforma.” “Per questo – prosegue Gabriella Mauro – è necessario un sistema integrato di touchpoint whitelabel, di un BSS flessibile e capace di far evolvere offerte, processi e customer journey, di un OCS. Questo è il mondo di Qvantel, il nostro partner tecnologico. Questa agilità commerciale, per creare valore, deve anche essere supportata da una rete capace di tradurre l’infrastruttura in soluzione commerciale, questo è il contributo di Cisco all’architettura di WholeBox attraverso la mobile core programmabile. Non basta: noi siamo integrati in un contesto che è quello del Gruppo WINDTRE, quindi, si rendono necessari degli accordi e soprattutto delle capabilities che oggi OpNet, in qualità di wholesale company del gruppo, può valorizzare e mettere a disposizione dei suoi clienti”.