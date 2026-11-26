Rheinmetall, l’azienda per la quale lavoravano i due tecnici italiani morti in un attacco iraniano con droni in Kuwait, è la principale industria tedesca nel settore degli armamenti. Fondata nel 1889 dall’ingegnere Heinrich Ehrhardt con il nome di Rheinische Metallwaaren-und Maschinenfabrik Actiengesellschaft, ha sede a Dusseldorf ed è guidata dal ceo Armin Papperger. È quotata alla Borsa di Francoforte dal 1894. Rheinmetall conobbe una notevole espansione durante la Seconda guerra mondiale, quando fornì numerosi armamenti e materiali alle forze armate tedesche.

L’azienda dispone anche di una divisione dedicata alla produzione di componenti per autoveicoli. Nel 1993 Mauser, un’altra importante industria tedesca del settore delle armi, è entrata a far parte del gruppo. A novembre 2026 Rheinmetall conta circa 38mila dipendenti, distribuiti in oltre 160 sedi e stabilimenti in più di 30 Paesi. Il gruppo è presente anche in Italia con Rheinmetall Italia S.p.A., con sede a Roma, e RWM Italia S.p.A., che ha sedi a Ghedi (Brescia), Domusnovas, in Sardegna, e Torino. Dal 2024 il gruppo ha avviato una partnership con Leonardo, dando vita a Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, una joint venture partecipata in quote paritarie dai due gruppi, con sede legale a Roma e centro operativo a La Spezia. Rheinmetall opera come fornitore di sistemi nei domini terrestre, marittimo, aereo e spaziale ed è organizzata in diverse divisioni. Nel settore della difesa e della sicurezza sviluppa e produce veicoli militari, sia cingolati, sia ruotati, sistemi d’arma e munizioni, sistemi di difesa aerea e navale, elettronica militare, nonché soluzioni per la simulazione e l’addestramento. L’azienda è attiva anche nei settori civile e della mobilità, attraverso la divisione Power Systems e altre attività industriali. Come sottolinea Der Spiegel, Rheinmetall fornisce da diversi anni al Kuwait moderni sistemi di difesa aerea. Le infrastrutture critiche del Paese sono state protette, tra l’altro, con i sistemi Skyguard, in grado di contrastare i droni attraverso cannoni da 35 millimetri. Di fronte ai massicci attacchi condotti con droni iraniani, il governo kuwaitiano ha cercato negli ultimi mesi a livello internazionale sistemi di difesa efficaci contro questi velivoli, particolarmente difficili da individuare.