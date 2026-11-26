Garantire un percorso ordinato e ridurre richieste e bandierine. Il governo serra i ranghi sulla manovra, con un richiamo alle forze della maggioranza. Mentre al vertice con la premier Giorgia Meloni e il leader del centrodestra va avanti il confronto sulle modifiche. Si lavora, si apprende, a un passo indietro sul Superbonus, la norma ‘salva-debito’, contestata da imprese e banche, che spalma in 10 anni 20,5 miliardi di crediti edilizi. Mentre sul condono la proposta resta ancora da definire: spetterà al ministro Matteo Salvini metterla a punto, ma l’accordo è che non riaprire nuove sanatorie.

“Certamente non sarà un condono senza limiti, perché sarebbe assolutamente sbagliato. Non ci sarà nessun condono per ecomostri”, mette in chiaro il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. “Si va avanti a lavorare e verranno rispettati i tempi che ci siamo dati oggi con il ministro Ciriani e i capigruppo – assicura il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi – . Le coperture? Le stiamo trovando”.

Ieri di buon mattino il governo ha convocato i responsabili dei gruppi per fissare la road map. Al tavolo, il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il viceministro Maurizio Leo e il sottosegretario Federico Freni, la Ragioniera generale Daria Perrotta e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, dall’altra i relatori, i capigruppo e il presidente della commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori. Una riunione non sui contenuti, ma di metodo. Un richiamo all’ordine, sulla più volte ribadita questione delle risorse, ma anche sui tempi. E il messaggio viene ribadito dal ministro Ciriani in una informativa in Cdm, rivolgendo ai colleghi un appello a ridurre gli emendamenti ministeriale e dare una mano rispettare il serrato cronoprogramma. Il calendario della manovra incrocia infatti l’iter di conversione dei decreti in scadenza – nove quelli da approvare da qui a fine anno – e questo inevitabilmente sovraccarica Parlamento e strutture tecniche. Il governo per questo avrebbe chiesto alla maggioranza di ridurre il più possibile le richieste di modifica da portare all’esame. La questione è delicata, con le elezioni che si avvicinano, le richieste dai collegi e il ritorno delle preferenze. Al tavolo di Palazzo Chigi, la cifra inizialmente cerchiata di rosso è 200 emendamenti, 300 quella riferita al termine dell’incontro dai partecipanti. Sono circa 4.600 gli emendamenti ‘sopravvissuti’ alla tagliola dell’ammissibilità: entro oggi in gruppi dovranno presentare in commissioni le loro segnalazioni, 700 in totale. Ma andrebbero almeno dimezzati i supersegnalati, prassi cui si ricorre per sfoltire il fascicolo e concentrarsi sulle proposte ritenute irrinunciabili. Manca però l’accordo con l’opposizione: “I supersegnalati sono una chimera, non esistono”, puntualizza Cecilia Guerra (Pd) al termine dell’ufficio di presidenza della commissione chiamato a stabilire il calendario. “Noi non accederemo alle supersegnalazioni – spiega Elena Bonetti (Iv) – e abbiamo chiesto tempi certi per il dibattimento”. Questo di fatto significa che i tempi per l’esame della manovra si allungano. La commissione, secondo il calendario stabilito oggi, dovrebbe chiudere il lavori entro il 15 dicembre per portare la manovra in Aula il 18, anche se sarebbe stato raccomandato ai deputati di maggiorana di non prenotare aerei e treni prima del 24 mattina.