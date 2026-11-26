Le Frecce tricolori si preparano a cambiare volto, anzi, le ali. Dopo oltre 40 anni a bordo del MB 399 i piloti dell’Aeronautica militare voleranno sul M-346 Pan di Leonardo, con una speciale livrea disegnata da Pininfarina. La consegna è prevista a partire dal prossimo anno, con la prospettiva di vedere le nuove Frecce in volo dalla stagione 2028 con inizio a maggio. La commessa da da 1,1 miliardi comprende 15 M-346 per la Pan e 5 per la IFTS (international FLIGHT training school), con un pacchetto completo di supporto tecnico/logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base di Rivolto (Udine), sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. La presentazione e il primo volo del velivolo si sono tenuti giovedì nello stabilimento di Venegono Superiore, in provincia di Varese, dove vengono prodotti gli M-346.